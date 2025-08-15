Премьер РФ указал дополнительные меры по привлечению востребованных специалистов

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 15 августа. /ТАСС/. В план действий по осуществлению единой политики в сфере транспорта в рамках ЕАЭС будут включены дополнительные меры по привлечению востребованных специалистов. Об этом рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

Чтобы его [потенциал ЕАЭС] раскрыть в полной мере, мы вместе с вами, уважаемые коллеги, создаем общее транспортное пространство. Важно, что в "дорожную карту" по реализации единой политики в этом секторе будут включены дополнительные мероприятия - для привлечения в отрасль востребованных кадров", - сказал премьер-министр.

В свою очередь, для повышения качества логистических услуг, как заметил Мишустин, в рамках союза необходимо активнее использовать электронный документооборот, а также продолжать цифровизацию грузовых железнодорожных перевозок, как внутри ЕАЭС, так и во взаимодействии с партнерами из дружественных государств.