По оценкам Евразийской экономической комиссии, в ближайшие годы возможно замедление роста мировых показателей, указал Олжас Бектенов

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 15 августа. /ТАСС/. Уменьшение мировой торговли товарами неизбежно повлияет на экономику стран ЕАЭС. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании Евразийского межправительственного совета.

"Мировая торговля товарами по итогам 2025 года может сократиться на 0,2% вместо ожидаемого роста. Это неизбежно повлияет на экономику стран ЕАЭС. По оценкам Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в ближайшие годы возможно замедление роста мировых показателей", - сказал Бектенов.