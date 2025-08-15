Поездка, в частности, связана с тем, что в республике появилось постановление правительства, которое противоречит праву Евразийского экономического союза, отметил вице-премьер РФ

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 15 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук на следующей неделе отправится в Ереван, чтобы обсудить работу Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

"На следующей неделе я лечу в Ереван, - сказал он журналистам. - Сама поездка планировалась еще заранее, <...> она связана с тем, что в нормативно-правовом регулировании Республики Армения появился нормативно-правовой акт, постановление правительства Армении, который, на наш взгляд, противоречит праву Евразийского экономического союза".

По словам Оверчука, этот вопрос будет обсуждаться в ходе предстоящего визита. "Уже после произошла встреча в Вашингтоне, произошло подписание декларации. Поэтому также ожидается, что, возможно, будет встреча с [премьер-министром Армении] Николом Воваевичем Пашиняном, где мы обсудим определенные нюансы, которые связаны прежде всего с разблокированием коммуникаций в регионе Южного Кавказа", - добавил он.

Вице-премьер пояснил, что Россию интересуют вопросы, касающиеся ее интересов на Южном Кавказе, в том числе развитие железнодорожного сообщения.