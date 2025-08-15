Совместная работа ПАО НК "Роснефть" и корпорации ExxonMobil по разведке месторождений в Карском море велась с 2011 по 2018 год, однако американская компания свернула участие из-за санкций, напомнил младший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на предстоящем саммите на Аляске могут обсудить вопросы возобновления сотрудничества нефтегазовых компаний двух стран, в том числе возможное возвращение к совместной разработке месторождений в Карском море. Такое мнение высказал ТАСС специалист по Арктике, младший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Никита Липунов.

"Трампа как предпринимателя интересуют экономические возможности Арктики, которая чрезвычайно богата природными ресурсами. С момента возобновления российско-американского диалога в феврале Арктика постоянно находилась на повестке дня переговоров и затрагивалась в экономическом и инвестиционном ключе, о чем говорил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев", - сказал эксперт.

По его оценке, из этого "можно сделать вывод, что на саммите на Аляске будут обсуждаться перспективы возвращения американских энергетических компаний в проекты на российском континентальном шельфе".

"Совместная работа ПАО НК "Роснефть" и американской корпорации ExxonMobil по разведке месторождений в Карском море велась с 2011 по 2018 год, однако американская компания была вынуждена свернуть участие из-за санкций. Соответственно, с высокой вероятностью будет обсуждаться вопрос снятия сопутствующих санкций", - пояснил аналитик.

Он полагает, что "во время обсуждения арктических вопросов на саммите в Анкоридже, скорее всего, стороны затронут совместную добычу углеводородов и редкоземельных металлов, причем как в российской Арктике, так и на Аляске".

14 августа помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в Анкоридже в 22:30 мск, ее откроет беседа один на один. По его словам, центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, но президенты затронут и "более широкие задачи для обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы".