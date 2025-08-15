Председатель Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев заявил, что все вопросы расширенной части заседания ЕМПС "подготовлены в установленном порядке, одобрены на заседаниях коллегии и совета"

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 15 августа. /ТАСС/. Страны - участницы ЕАЭС планируют усилить развитие общего рынка медицинских изделий. Об этом заявил председатель Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев на заседании Евразийского Межправительственного совета (ЕМПС).

По его словам, в рамках заседания будет обсуждаться вопрос "развития общего рынка медицинских изделий". "Также вашему вниманию представлены доклады о мониторинге практики таможенного декларирования товаров, состояния конкуренции на транспортных и трансграничных рынках, цифровизации в грузовых и железнодорожных перевозках, формирования общих энергетических рынков, зачислении и распределении ввозных таможенных пошлин, ситуации на едином рынке труда, сотрудничество по вопросам климатической повестки", - сказал он.

Как заверил Сагинтаев, все вопросы расширенной части заседания ЕМПС "подготовлены в установленном порядке, одобрены на заседаниях коллегии и совета".

В заседании ЕМПС в Чолпон-Ате помимо представителей стран - участниц ЕАЭС принимают участие делегации Ирана, Кубы и Узбекистана.