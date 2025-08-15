В пресс-службе организации отметили, что участники боевых действий также рассматривают сферы туризма и сельского хозяйства

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Более 80% ветеранов СВО хотят открыть свой бизнес в сферах услуг, общепита, туризма и сельского хозяйства. Об этом рассказали в пресс-службе Корпорации МСП.

Эти предпринимательские преференции продемонстрировали участники федеральной программы "СВОй бизнес" для ветеранов спецоперации и членов их семей, участниками которой уже стали почти 300 человек из 13 регионов России. В этом году программа пройдет в 45 субъектах РФ. Проект организован и реализуется "Единой Россией", "Опорой России" и Корпорацией МСП.

"Поддержка ветеранов спецоперации и членов их семей сегодня является одним из государственных приоритетов. Очень важно, чтобы лидеры в своих отраслях, профильные институты развития и крупные общественные объединения реализовывали такие специальные программы, которые бы позволяли нашим защитникам Родины реализовать себя в новой сфере. Тем более сегодня государство реализует комплекс мер поддержки, в том числе и по льготному микрофинансированию участников спецоперации на открытие своего дело. Средняя ставка по стране сейчас составляет 3,4%, а в некоторых регионах - 1%", - сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

По ставке 1% предприниматели - участники СВО могут получить средства в государственных микрофинансовых организациях Республики Татарстан и Пермского края, под 4,5% - в Орловской области, 5% - в Республике Крым, 5,25% - в Омской области. Суммарно с начала года на таких условиях было привлечено более 270 млн рублей через цифровую платформу МСП.РФ. Также для ветеранов СВО действует специальная программа Корпорации МСП, помогающая привлечь заемное финансирование в случаях отсутствия или нехватки залогового обеспечения. Совместная гарантия региональных гарантийных организаций и Корпорации МСП в объеме до 90% предоставляется в качестве обеспечения для займов до 5 млн рублей в государственных микрофинансовых организациях и для банковских кредитов до 50 млн рублей.

"Проект "СВОй бизнес" стартовал в феврале этого года, а значит мы уже перешагнули временной экватор проекта. Некоторые регионы, например, Дагестан, уже проводят программу для второго потока участников. То есть инициатива востребована. И что важно - участники хотят не просто стать предпринимателями, они хотят сделать жизнь в своем регионе лучше. Кто-то хочет открыть гостиницу и показать всей стране, насколько красив его город. Кто-то мечтает о детском кафе в парке. А для кого-то важно развивать фермерство и производить экологически чистые продукты. По нашим оценкам, на сферу услуг приходится около 40% от всех проектов, порядка 15% - это общепит, 11% - туризм и 7% - сельское хозяйство", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Суммарно четверть заявок на проекте "СВОй бизнес" посвящены общепиту (14%) и турбизнесу (11%). Больше всего их в Республике Дагестан. Это и базы отдыха, и кофейни, и кафе быстрого питания. Из уникальных - дайвинг-центр на берегу моря и турбаза для отдыха с питомцами в Приморском крае.