Группировки спутников на орбитах 500-600 км позволят абонентам оставаться на связи практически в любой точке мира, рассказали в компании

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. МТС протестировала свой прототип базовой станции 5G, которая может размещаться на спутниках на орбите и передавать сигнал сразу на смартфон абонента, когда нет связи с наземной инфраструктурой. Об этом ТАСС сообщили в группе.

Испытывался прототип базовой станции 5G по технологии гибридной неназемной сотовой связи (NTN, Non-Terrestrial Networks) с имитацией работы смартфона через спутниковый канал. У NTN есть режим "спутник-смартфон", в котором, по словам представителя МТС, можно организовать все услуги мобильной связи на земле через спутники на низких орбитах.

"В будущем группировки спутников на орбитах 500-600 км позволят абонентам сотовых операторов оставаться на связи практически в любой точке мира", - прогнозируют в компании.

Вице-президент по телеком-инфраструктуре МТС Виктор Белов добавил, что с учетом "обширной географии России и низкой плотности населения" внедрение технологии NTN обеспечит всю территорию РФ сплошным покрытием мобильной связи.

Для коммерческого запуска МТС нужно создать тестовую бортовую базовую станцию, провести ее стендовые испытания на спутнике и запустить тесты уже нескольких спутников с базовой станцией. Коммерческий запуск может состоятся ближе к 2030 году, и "наиболее реальным форматом" воплощения этого проекта будет создание консорциума или партнерства, считают в компании.

МТС считает, что вывод на орбиту 400 спутников обойдется в сумму не менее 300-350 млрд рублей.