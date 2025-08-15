Речь идет о девяти районах

ОМСК, 15 августа. /ТАСС/. Власти Омской области, где в некоторых районах введен режим повышенной готовности из-за нехватки средств на закупку топлива на зиму, выделили муниципалитетам из резервного фонда более 98 млн рублей на подготовку к зиме. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева.

"По распоряжению губернатора Виталия Хоценко из резервного фонда выделено более 98 млн рублей муниципалитетам на закупку топлива на зиму", - сказала Ахвердиева.

Она уточнила, что средства будут направлены девяти районам. Больше всего получат Муромцевский (27,3 млн рублей), Нововаршавский (14,7), Горьковский (13,5) и Полтавский (13,4) муниципалитеты.

14 августа ТАСС сообщил со ссылкой на региональное ГУ МЧС, что режим повышенной готовности из-за нехватки средств на закупку топлива был введен в Полтавском, Знаменском, Москаленском и Нововаршавском районах. 15 августа к ним добавился Черлакский район.