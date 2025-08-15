Основными экспортными рынками остаются страны ЕАЭС, а также Узбекистан, Азербайджан и Китай

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Экспорт молочной продукции из России с начала 2025 года в денежном выражении вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил Минсельхоз.

"С начала года объем экспорта молочной продукции увеличился на 16%, в том числе сыров и творога - на 18%, кисломолочной продукции - на 23%, мороженого - на 37%, сухой молочной сыворотки - более чем в два раза", - говорится в сообщении.

По данным министерства, по итогам 2024 года поставки молочной продукции за рубеж выросли на 18% в стоимостном выражении. Основными экспортными рынками остаются страны ЕАЭС, а также Узбекистан, Азербайджан и Китай.

Минсельхоз отмечает, что выходить на новые каналы сбыта аграриям помогают меры поддержки, в том числе льготные кредиты и субсидии на перевозки сельхозпродукции. Кроме того, ведется расширение списка открытых стран и номенклатуры поставляемой продукции.