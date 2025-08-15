В Челябинске локализовали производство гребных винтов для СПГ-танкеров

Речь идет о танкерах арктического класса

ЧЕЛЯБИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Промышленная группа "Конар" провела успешную локализацию производства гребных винтов для СПГ-танкеров арктического класса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

В пятницу в Челябинске работает министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, он посещает ряд предприятий региона.

"Используя самые передовые технические решения, "Конар" выполнил 100-процентную локализацию гребных винтов СПГ-танкеров арктического класса. Это полностью российское производство, включая литье, механическую обработку и балансировку", - сказали в пресс-службе правительства области.

Там добавили, что, кроме того, успешно реализован проект по изготовлению, поставке и шеф-монтажу винторулевых колонок для судов ледового класса производства Ярославского судостроительного завода.

"Конар" - промышленная группа, обладающая компетенциями в отрасли нефтегазового машиностроения, производства сложных металлоконструкций, комплексного инжиниринга, а также в области изготовления сложных крупногабаритных отливок и поковок.