В регионе планируют построить оздоровительный курорт, круглогодичный парк-отель и предприятие по производству строительных материалов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Три крупных проекта с общим объемом инвестиций в 700 млн рублей реализуют в Республике Алтай. В регионе планируют построить оздоровительный курорт, круглогодичный парк-отель и предприятие по производству строительных материалов, сообщил председатель правительства республики Александр Прокопьев.

"Реализация данных проектов с общим объемом инвестиций более 700 млн рублей обеспечит создание порядка 150 новых рабочих мест, повысит туристическую привлекательность региона, а также поможет решить важную проблему сложной логистики строительных материалов, что даст импульс развитию инфраструктуры", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Прокопьева, среди проектов - оздоровительный курорт "Pinewood Горная резиденция", круглогодичный парк-отель "Алтай-Курай" и предприятие по производству строительных материалов ООО "Техностройиндустрия". Премьер-министр добавил, что также заключено дополнительное соглашение по проекту ООО "Рекреационные системы".

"Затраты на инвестиционный проект увеличены с 2 до 10 млрд, а также будет применен новый закон Республики Алтай 37 РЗ, согласно которому 8% от суммы инвестиций отчисляется в республиканский бюджет - поступления составят 800 млн рублей", - написал Прокопьев.