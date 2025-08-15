Рыночная стоимость пакета составляет 85 млрд рублей, сообщил замглавы ведомства Алексей Моисеев

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 15 августа. /ТАСС/. РФ намерена в этом году продать перешедший в собственность государства пакет акций "Южуралзолота" (67,25%) миноритарному акционеру - компании, входящей в структуру Газпромбанка, сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев. Рыночная стоимость пакета составляет 85 млрд руб.

По словам Моисеева, вопрос о передаче пакета "Алросе" не стоит. "Нет, "Алросе" не обсуждается. У компании [ЮГК] есть большой миноритарный акционер, который сохранился, он там и будет главным. Мы продадим основной пакет", - сказал замминистра. "Рыночная стоимость пакета, который находится сейчас в государственной собственности, - примерно 85 млрд руб.", - добавил он.

В июле 2025 года РФ в лице Росимущества стала основным акционером ПАО "Южуралзолото ГК". В конце 2024 года компания "ААА управление капиталом", входящая в группу Газпромбанка, приобрела 22% акций "Южуралзолота". В свободном обращении находятся еще 10,15% ЮГК.

Отвечая на вопрос о сроках продажи, Моисеев сказал: "Мы хотим в этом году. У меня есть KPI по привлечению денег от продажи имущества. Соответственно, это один из объектов, который мы планируем продать как можно скорее".

Продажа госпакета ЮГК будет проводиться не в рамках приватизации, подчеркнул замминистра.

Ранее основным акционером ЮГК был Константин Струков. В июле этого года Советский районный суд Челябинска конфисковал доли в золотодобывающей группе компаний "Южуралзолото" и другие активы Струкова и его окружения в доход государства.

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в РФ, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.