Максимальная ставка по вкладам в рублях в I декаде августа снизилась до 15,96%

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде августа 2025 года снизилась по сравнению с предыдущей декадой и составила 15,96% годовых. Об этом говорится в материалах Банка России.

Согласно данным регулятора, ставка в третьей декаде июля составляла 16,44% годовых, а во второй декаде июля была на уровне 17,22%.

В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Банк Дом.РФ, Московский кредитный банк, Т-банк, ПСБ и Совкомбанк.

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни и тому подобное. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.