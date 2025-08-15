Оно превысило 6,2 млн, сообщили в Банке России

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в II квартале 2025 года увеличилось почти на 94 тыс. и превысило 6,2 млн, сообщили в пресс-службе Банка России.

"В II квартале 2025 года прирост числа индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) ускорился. Их количество увеличилось почти на 94 тыс. и превысило 6,2 млн. Клиенты брокеров продолжили активно пополнять ИИС, при выборе активов они отдавали предпочтение облигациям", - отмечается в сообщении.

При этом чистый приток средств на брокерские счета составил 39 млрд рублей (в I квартале - 36 млрд рублей). В то же время клиенты доверительных управляющих продолжили выводить средства со счетов, при этом нетто-отток снизился до 1 млрд рублей (минимум с IV квартала 2021 года).

В результате пополнения счетов и положительной переоценки российских облигаций объем активов на ИИС достиг 680 млрд рублей. Средний размер брокерских ИИС вырос с 100 до 105 тыс. рублей, однако остаток средств на большинстве счетов не превышает 10 тыс. рублей. Без учета небольших счетов средний размер ИИС у брокеров-НФО достиг 1,07 млн рублей (кварталом ранее - 1 млн рублей). Средний размер ИИС в рамках доверительного управления (ДУ) также продолжил увеличиваться на фоне закрытия небольших счетов и достиг 212 тыс. рублей, что является максимумом с конца 2021 года.

Доля долговых бумаг в портфеле инвесторов, по данным ЦБ, выросла до 39%, в то время как доля российских акций снизилась до 33% - минимума с II квартала 2023 года. На денежные средства приходится всего 6%.