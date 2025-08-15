ЦБ: доля рублевых расчетов в экспорте России достигла рекордных значений

Она выросла до 55,5%

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Доля рублевых расчетов в российском экспорте в июне 2025 года выросла до 55,5% по сравнению с маем 2025 года, когда этот показатель достиг лишь 52,4%. Предыдущий рекорд был зафиксирован в апреле 2025 года - 52,3%. Таким образом, июньское значение стало максимальным за весь период наблюдений, свидетельствуют данные Банка России.

В импорте рублевая доля снизилась на 1,5% пункта, до 53%.

По данным статистики, в июне наибольшая доля рублевых расчетов в экспорте зафиксирована в торговле со странами Карибского бассейна (97,5%), наименьшая - с Америкой (47,4%). В импорте лидером по рублевой доле стала Америка (67,8%), минимальное значение - у Азии (48,5%).

Во втором квартале 2025 года доля расчетов в рублях в экспорте составила 53,3%, в импорте - 54,6%, при этом по регионам экспортные показатели колебались от 48% в торговле с Америкой до 95,9% со странами Карибского бассейна, а в импорте - от 49,9% с Азией до 81,3% со странами Карибского бассейна.