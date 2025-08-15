Аграрии региона уже приступили к их сбору

ЛИПЕЦК, 15 августа. /ТАСС/. Урожай яблок в организованном секторе производства Липецкой области может превысить 50 тыс. тонн в 2025 году. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Ежегодно в регионе получают от 50 до 70 тыс. тонн яблок. В 2024 году из-за возвратных заморозков Липецкая область собрала всего 7,5 тыс. тонн семечковых в организованном секторе производства. Планируется, что в текущем году урожай яблок превысит 50 тыс. тонн", - рассказал Артамонов.

По словам губернатора, аграрии региона уже приступили к их сбору.

"Первыми к сбору приступили предприятия Лебедянского района, на которые приходится более 90% от общеобластного объема яблок товарного производства", - добавил Артамонов.

В целом производством яблок в области занимаются 13 специализированных садоводческих хозяйств в девяти районах, отметил губернатор. На данный момент, в регионе выращивается свыше 80 сортов яблок.

"Липецкие яблоки ценят за высокое качество и вкус, а современные технологии позволяют получать урожай даже в непростых погодных условиях. Уверен, что в этом году наши сельхозпроизводители покажут отличные результаты и укрепят позиции региона на агропромышленном рынке", - сказал Артамонов.