Доля нерезидентов в суверенных евробондах РФ во II квартале осталась на уровне 28%

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Доля нерезидентов в суверенных еврооблигациях РФ за II квартал 2025 года составила 28%, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

При этом общий объем еврооблигаций РФ, который принадлежит нерезидентам, по номинальной стоимости за II квартал вырос на $146 млн - до $9,248 млрд.

По итогам второго квартала 2024 года доля инвестиций нерезидентов в суверенных евробондах РФ составляла 44,6%, а принадлежащий им объем еврооблигаций - $14,602 млрд.