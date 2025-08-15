Они будут проходить не менее одного раза в год, сообщил министр промышленности и торговли РФ

ЧЕЛЯБИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Выездные заседания Фонда развития промышленности РФ станут регулярными и будут проходить не менее одного раза в год. Об этом сообщил журналистам во время рабочей поездки в Челябинск министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

"Договорились, <…> что будем периодически, хотя бы раз в год проводить такие выездные заседания на предприятиях, которым, собственно, Фонд развития промышленности оказал поддержку", - сказал он.

Алиханов пояснил, что важно смотреть на результаты принятых фондом решений на месте - в работающих цехах, анализируя то, как проекты реализуются.

ФРП создан в 2014 году по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. Высшим органом управления ФРП, принимающим стратегические решения о его деятельности, является наблюдательный совет, который возглавляет Алиханов. Госкорпорация ВЭБ.РФ курирует ФРП в части координации его работы в системе институтов развития РФ.