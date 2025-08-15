Сотовый оператор получил 15 млрд рублей

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Сотовый оператор "Билайн" получил в I полугодии 15 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, увеличив ее на 483,7%. Оператор сообщил, что расширяет телекоммуникационный, цифровой бизнесы и внедряет новые продукты, что и стало драйвером роста.

"Билайн" в I полугодии также увеличил капвложения - на 26,6% к аналогичному периоду годом ранее, до 42,1 млрд рублей.

За II квартал 2025 года у "Билайна" выросла сервисная, основная выручка - на 7,6%. Показатель EBITDA вырос на 8,8%, маржа по нему составила 44,7%.

Число базовых станций связи "Билайна" за год подросло на 18 тыс. единиц, или на 8,7%. Дата-трафик в объеме стал больше на 11,2%. Выручка облачного бизнеса (Beeline Cloud) увеличилась на 27%.

Сотовый оператор во втором квартале заблокировал 535 млн нежелательных звонков, маркировал почти 600 млн подозрительных вызовов и внедрил новые механизмы защиты от мошенников, включая автоматическое прерывание звонка, если в этот момент приходит код от банка или "Госуслуг".

"Мы продолжаем инвестировать в инфраструктуру, продукты, безопасность и людей. У нас растет выручка, растет спрос на облачные сервисы, запускаются новые инновационные продукты и ИИ-агенты, расширяются возможности для бизнеса и семьи. <…> Есть и серьезные вызовы. Мы понимаем, как людям сложно, когда блокировки связи в целях безопасности мешают пользоваться интернетом. Мы тоже люди и в такой же ситуации - и как пользователи, и как команда. Поэтому раздаем СМС - они работают всегда, делаем скидки, придумываем решения, чтобы даже в таких условиях работали базовые сервисы: банковские приложения, карты, мессенджеры", - подчеркнул генеральный директор "Билайна" Сергей Анохин.