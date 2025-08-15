В Архангельск из Китая прибыло судно маршрута "Арктический экспресс №1"

На борту Newnew Polar Bear - почти 500 контейнеров

АРХАНГЕЛЬСК, 15 августа. /ТАСС/. Первое в 2025 году судно по маршруту "Арктический экспресс №1" прибыло в Архангельск из Китая, сообщил в своем Telegram-канале глава Архангельской области Александр Цыбульский. На борту Newnew Polar Bear - почти 500 контейнеров.

"В порт Архангельск прибыло судно Newnew Polar Bear из Китая по логистическому маршруту "Арктический экспресс №1 ". Проект, который мы запустили вместе с китайскими партнерами, доказывает свою эффективность и связывает Россию с портами КНР коротким и надежным Северным морским путем", - написал губернатор.

На борту - 497 контейнеров с различными грузами: автозапчасти, пленка ПВХ и сталь. Все это отправится дальше на предприятия страны. Уже в начале следующей недели на судне отправится экспортный груз - продукция ЛПК, которая востребована в Китае. "Ориентировочно через три с небольшим недели продукция архангельских предприятий будет доставлена в порт назначения", - добавил Цыбульский.