Выпуск запланирован в 2025 году

МАГАДАН, 15 августа. /ТАСС/. Четыре региона ДФО планируют выпустить народные облигации на сумму порядка 2,2 млрд рублей в 2025 году. Об этом заявил на совещании о ходе реализации мастер-плана города Магадан министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Учитывая высокий интерес и вовлеченность жителей в работу по реализации мастер-планов, ряд регионов Дальнего Востока работает над выпуском специальных народных облигаций, чтобы люди могли финансово участвовать в проектах развития городов, при этом получая рыночную доходность. В 2025 году четыре региона планируют такие выпуски общим объемом 2,2 млрд рублей", - сказал он.