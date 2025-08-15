Путин: на ВЭФ будут обсуждать мастер-планы территорий Дальнего Востока

Президент напомнил, что для их финансирования существуют отраслевые госпрограммы

МАГАДАН, 15 августа. /ТАСС/. Одной из тем обсуждения на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) станет реализация мастер-плана развития дальневосточных территорий. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на совещании о ходе реализации мастер-плана города Магадана в режиме видеоконференции.

"Отмечу, что в ряде нацпроектов уже сформированы отдельные разделы по финансированию мероприятий мастер-планов в дальневосточных городах. Продолжим анализ того, что здесь происходит на открывающемся уже скоро Восточном экономическом форуме", - сказал глава государства.

Путин также напомнил, что для финансирования мероприятий мастер-планов действуют отраслевые госпрограммы.

Президент также подчеркнул, что реализация мастер-планов по развитию городов позволяет гармонично и сбалансированно развивать территории, более эффективно реализовывать инвестиционный и кадровый потенциал, а также "найти новые точки экономического роста и, конечно, снять многие застарелые социальные и инфраструктурные проблемы".

"Таким образом, мастер-планы помогают эффективному решению ключевой задачи, а именно - формированию современной, благоприятной и комфортной среды, без которой развитие экономики в городе трудно говорить, - указал президент. - Разумеется, все мастер-планы должны быть обеспечены ресурсами".

Юбилейный Восточный экономический форум пройдет в этом году с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главной темой форума станет "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".