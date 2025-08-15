На мастер-план Магадана из бюджета региона направили 72 млрд рублей

Из 56 млрд рублей внебюджетных средств, предусмотренных планом, 22 млрд рублей являются долговыми обязательствами субъекта

МАГАДАН, 15 августа. /ТАСС/. Объем финансирования мероприятий мастер-плана развития Магадана из регионального бюджета составит 72 млрд рублей. Об этом заявил на совещании о ходе реализации мастер-плана города губернатор Магаданской области Сергей Носов.

"В силу сложившейся ситуации и появления новых вызовов значительную нагрузку по реализации мастер-плана несет и региональный бюджет. Прямое финансирование областного бюджета с учетом принимаемых долговых обязательств составляет 72 млрд рублей. Из 56 млрд рублей внебюджетных средств, предусмотренных планом, 22 млрд рублей являются долговыми обязательствами субъекта", - сказал он, отметив, что регион использует при этом все возможности инфраструктурного меню.

Ранее сообщалось, что Магаданская область направит на реализацию объектов мастер-плана столицы региона более 8,5 млрд рублей. Эти деньги высвободят при списании 2/3 задолженности по бюджетным кредитам.