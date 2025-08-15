Аграрии региона собрали 2 млн тонн зерновых и зернобобовых

ЛИПЕЦК, 15 августа. /ТАСС/. Урожайность зерновых и зернобобовых культур в Липецкой области составляет в текущем году 52 центнера с га, что превышает показатели за 2024 год более чем на 10 центнеров с га. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"Липецкие аграрии собрали 2 млн тонн зерновых и зернобобовых. Урожайность держится на уровне 52 центнеров с га и превышает прошлогоднюю более чем на 10 центнеров", - сказал Артамонов.

Губернатор отметил, что лидером по валовому сбору зерна в регионе является Добринский район, где на данный момент намолотили 281,5 тыс. тонн.

"При этом, больше всех с одного га собирают аграрии Лев-Толстовского района - по 58 центнеров. Также в топ-3 по урожайности входит Чаплыгинский район - 56 центнеров с га и Становлянский округ - 55,7 центнера с га", - добавил Артамонов.