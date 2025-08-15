Как заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, он может быть создан Минвостокразвития и Минстроем

МАГАДАН, 15 августа. /ТАСС/. Единый государственный проектный институт может быть создан Минвостокразвития и Минстроем для реализации проектов на Дальнем Востоке. Об этом заявил на совещании о ходе реализации мастер-плана города Магадан министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Уважаемый Владимир Владимирович, подводя промежуточные итоги первых трех лет практической реализации мастер-планов, видим, что существенные риски возникают из-за некачественной проектной документации, которую приходится дорабатывать уже в ходе строительства, из-за чего двигаются сроки и, к сожалению, стоимость. Если вы поддержите, мы согласовали с Минстроем России, готовы создать единый государственный проектный институт для того чтобы повысить качество проектирования на всем Дальнем Востоке", - сказал он.