Сеть "Винлаб" восстановила работу

Речь идет и о возможности онлайн-заказов через сайт и приложение

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Торговая сеть "Винлаб" полностью восстановила работу, включая возможность онлайн-заказов через сайт и приложение, а также возможность использования программы лояльности. Об этом говорится в сообщении компании.

Российская алкогольная компания Novabev Group 14 июля подверглась кибератаке, что отразилось на доступности некоторых сервисов и инструментов группы и сети "Винлаб", чья работа была ограничена. Злоумышленники вышли на связь и выдвинули требование о выплате денежного вознаграждения, однако в компании отметили, что придерживаются принципиальной позиции неприятия любых форм взаимодействия с киберпреступниками и категорически отказываются от выполнения их требований. Ранее в Novabev Group сообщали, что, по предварительным данным, персональные данные клиентов не пострадали, но расследование продолжается.

Novabev Group (ПАО "Новабев групп") - российская алкогольная компания. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть "Винлаб".