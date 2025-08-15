Начисления к уплате 3% сбора получили 56 тыс. участников рынка интернет-рекламы

Средняя сумма начисления составляет 70 тыс. рублей

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Более 56 тыс. участников рынка интернет-рекламы получили начисления к уплате после первого расчета 3-процентного сбора от доходов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее Роскомнадзор разработал и внедрил уникальную систему учета интернет-рекламы, позволяющую сделать рынок рекламы прозрачным. С 1 апреля 2025 года введена обязанность участников рынка интернет-рекламы уплачивать сбор в размере 3% от доходов, полученных от распространения интернет-рекламы.

"Сегодня произведен первый расчет сбора. Начисления к уплате получили более 56 тыс. участников рынка интернет-рекламы", - сообщили в Роскомнадзоре.

По данным на 15 августа текущего года, средняя сумма начисления составляет 70 тыс. рублей. "При этом 90% от начисленной суммы сбора должны уплатить 657 компаний. Всего в расчет сбора включено 3,4 млн актов", - добавили в РКН.

Сбор распространяется на операторов рекламных систем, рекламных агентов и посредников, рекламораспространителей и рекламодателей (в случае, когда рекламодатель заключил договор с иностранным исполнителем). "Введенный 3-процентный сбор позволяет собрать при первом же начислении (за 2-й квартал 2025 года) почти 4 млрд дополнительных доходов в бюджет страны. Поступления от сбора пойдут на развитие отечественных информационных платформ", - отметили в пресс-службе.

У участников рынка остается возможность внести корректировки в раннее переданную в ЕРИР информацию в течение 10 дней. Расчет сбора за 2-й квартал будет скорректирован не позднее 30 августа, напомнили в ведомстве.