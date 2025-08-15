Такие производства дают региону новые инвестиции и формируют устойчивую отрасль добычи и производства золота, отметил губернатор

МАГАДАН, 15 августа. /ТАСС/. Губернатор Магаданской области Сергей Носов назвал развитие золотодобывающих проектов главным приоритетом развития региона. Об этом он рассказал в рамках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я считаю <...> своей основной задачей заниматься <...> созданием нового цикла инвестиций, [в части создания] золотодобывающих фабрик", - сказал он. Носов отметил, что такие производства дают региону новые инвестиции и формируют устойчивую отрасль добычи и производства золота, при этом крупные игроки несут и социальную ответственность перед людьми.

Носов также отметил важность работы силовых структур в регионе. "Наши силовые структуры - ФСБ, прокуратура, МВД тоже имеют определенные успехи по наведению порядка с незаконной добычей золота и нарушением закона. Вот только в течение года пять нелегальных золотодобывающих фабрик были прикрыты, изъята техника, возбуждены дела", - рассказал Носов.

Губернатор также выразил уверенность, что все крупные запланированные инвестпроекты будут обеспечены необходимой электроэнергией.