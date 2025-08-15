В годовом выражении за январь - июль курс вырос на 28,2%

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в июле 2025 года остался на прежнем уровне по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в июле вырос на 0,2%, а с начала года - на 32,4%. К евро показатель снизился относительно предыдущего месяца на 1,6%, с начала года был продемонстрирован рост на 19,9%.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.