Путин поручил расширить кредитование под залог прав на интеллектуальную деятельность

Доклад по теме президент ожидает до 1 декабря 2025 года

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума поручил обеспечить расширение практики применения механизма банковского кредитования под залог прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации с учетом ранее данного поручения обеспечить расширение практики применения механизма банковского кредитования под залог прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации", - говорится в перечне поручений.

Доклад по этой теме глава государства ожидает до 1 декабря 2025 года.