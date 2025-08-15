Срок исполнения поручения 1 октября

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября представить предложения по формированию новой национальной модели торговли в условиях развития платформенной экономики. Об этом сообщается в перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума.

"Правительству Российской Федерации разработать при участии делового сообщества и представить предложения по формированию новой национальной модели торговой деятельности, предусматривающей актуализацию регулирования розничной сетевой торговли в условиях развития платформенной экономики, в том числе в части, касающейся возможности применения платформенных технологий", - говорится в документе.

Срок исполнения поручения 1 октября 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.