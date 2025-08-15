Механизмы поддержки разработает правительство совместно с АСИ и "Роснано"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и "Роснано" разработать механизмы поддержки проектов по извлечению ценных компонентов, в том числе редких и редкоземельных металлов, из отходов недропользования и производства. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и государственной корпорацией "Российская корпорация нанотехнологий" с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о создании механизмов поддержки проектов, предусматривающих извлечение ценных компонентов, включая редкие и редкоземельные металлы, из отходов недропользования и отходов производства", - сказано в перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума.

Доклад об исполнении поручения должен быть представлен главе государства до 1 сентября 2025 года.

Ранее на ПМЭФ президент предложил запустить проекты по извлечению ценных компонентов из накопленных в РФ миллионов тонн вредных отходов промышленности. Он отмечал, что необходимые для этого технологии есть и их необходимо использовать. Таким образом, по словам Путина, бизнес сможет одновременно получить прибыль, помочь ликвидировать накопленный экологический вред и при этом стимулировать развитие отечественной науки и промышленности, а также заняться оздоровлением экологической обстановки.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин сообщал, что проекты по извлечению полезных ископаемых из отходов недропользования уже начали реализовывать в России. В отходах недропользования может содержаться до 10 тыс. тонн золота, 12 тыс. тонн серебра, 500 тыс. тонн олова, 8 млн тонн меди, 30 млн тонн алюминия, значительное количество редких и редких редкоземельных металлов, нерудных полезных ископаемых.