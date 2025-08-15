Речь идет также и о проблемах нарушения требований антимонопольного законодательства РФ и порядка оборота данных

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал поручение рассматривать проблемные вопросы функционирования цифровых платформ, которые в том числе касаются недобросовестного ведения бизнеса. Поручение было дано по итогам Петербургского международного экономического форума, который прошел 18-21 июня.

Речь идет также и о проблемах нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и порядка оборота данных.

Задачу должна выполнить межведомственная рабочая группа по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ при участии представителей отраслевого сообщества. Ответственным за реализацию поручения назначен замглавы администрации президента Максим Орешкин. Он должен будет представить доклад до 1 декабря.