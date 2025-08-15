Основная задача курса - помочь получателям "гектаров" подготовить бизнес-план для запуска собственного проекта

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Начался прием заявок на курс обучения для участников программы "Гектар" на Дальнем Востоке и в Арктике. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"КРДВ и ДВФУ объявляют о начале приема заявок на бесплатный образовательный проект обучения участников программы "Гектар". Основная задача курса - помочь получателям "гектаров" нарастить компетенции и подготовить поэтапный бизнес-план для запуска или развития собственного предпринимательского проекта. По итогам обучения каждый участник получит диплом государственного образца", - говорится в сообщении.

Старт потока запланирован на 19 сентября. Обучение займет 250 часов и будет состоять из восьми образовательных блоков, затрагивающих основы предпринимательства, юридические, финансовые и налоговые аспекты ведения бизнеса, маркетинг и продвижение, бизнес-планирование и привлечение финансирования.

Директор департамента КРДВ по реализации программы "Гектар" Юлия Тищенко отметила, что участники не только получат фундаментальные знания и диплом государственного образца, но и разработают под руководством экспертов конкретный, жизнеспособный бизнес-план для своего "гектара". "Этот документ станет их основным инструментом для запуска проекта и откроет двери для дальнейшей поддержки, включая грантовые возможности", - сказала она.

Дополнительная профессиональная программа "Академия для участников программы Гектар, разработанная Дальневосточным федеральным университетом - участником программы "Приоритет 2030", предназначена для участников программы "Дальневосточный и Арктический гектар", желающих развивать свой бизнес на полученных земельных участках. ВУЗ предлагает уникальную возможность освоить ключевые навыки и знания, необходимые для успешного ведения бизнеса в уникальных природных условиях Дальнего Востока и Арктики.