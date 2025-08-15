Мемкойн Трампа вырос почти на 2,3% на фоне встречи президентов РФ и США

К 0:10 мск криптовалюта торговалась на уровне $9,19

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Мемкойн $TRUMP демонстрирует рост на фоне встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, свидетельствуют данные площадки Binance

В пике за вечер мемкойн поднимался до $9,27 (+3,67%), свидетельствуют данные площадки на 20:45 мск 15 августа. К 0:10 мск 16 августа $TRUMP замедлил рост и находился на уровне $9,19 (+2,26%).

Встреча Путина и Трампа проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.

18 января Трамп сообщил о запуске своей криптовалюты $TRUMP. За сутки объем торгов мемкойна превысил $11 млрд. Затем о запуске своего койна $MELANIA сообщила и супруга Трампа Мелания. Агентство Bloomberg выразило мнение, что запуск токенов Трампом и его женой наносит репутационный ущерб криптоиндустрии.

Мемкойны - это криптовалюта, которая создается в качестве социального эксперимента. Ее цена зависит от популярности того феномена, на базе которого она создана. Например, мемкойны типа politifi - смесь слов politic (политический) и finance (финансы) - создаются в поддержку того или иного политического деятеля. Цена мемкойна зависит от уровня поддержки политика. Криптовалюты такого формата не несут в себе никакой ценности или способов применения и являются спекулятивным финансовым инструментом.