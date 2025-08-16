Речь идет об акциях "Газпрома", "Сбера", "Русала", "Новатэка" и "Яндекса"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Акции "Газпрома", "Сбера", "Русала", "Новатэка" и "Яндекса" отреагировали снижением в ходе внебиржевых ночных торгов выходного дня на завершение российско-американском саммите на Аляске, свидетельствуют данные "Т-инвестиций".

Так, акции "Газпрома" к закрытию пятничных торгов в минимуме снизились на 4,74%, до 135,77 руб. за бумагу. Акции "Сбера" теряли 2,98%, опускаясь до 309,87 руб. за акцию. Бумаги "Новатэка" снизились на 4,58%, до 1 215,8 руб. Акции "Русала" упали на 5%, до 34,86 руб. Бумаги "Яндекса" опустились до 4 245 руб. (-3,74%).

"Т-инвестиции" запустили ночные торги выходного дня 25 января 2025 года. Торги проходят с 02:00 мск до 23:50 мск. Отмечается, что совершать сделки можно только по самым ликвидным акциям. Торги на внебиржевом рынке в "Т-инвестициях" могут осуществлять только клиенты брокера.

По итогам вечерней торговой сессии в пятницу 15 августа индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) вырос на 1,01%, до 3 007,35 пункта. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи вырос на 1,17%, до 3 012,09 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,84%, до 1 185,76 пункта.

С 1 марта 2025 года на рынке акций Московской биржи проводится торговая сессия выходного дня. За прошедший период количество акций в выходные дни увеличилось более чем в два раза, и сегодня их число составляет 114 штук. С 28 июня биржа начала расчет индекса Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) с 10:00 до 19:00 мск во время проведения дополнительной торговой сессии выходного дня. Таким образом, индекс рассчитывается в течение всех торговых сессий: утренней, основной, вечерней и выходного дня.

На момент публикации биржевые торги на Московской бирже не осуществляются.

О встрече Путина и Трампа

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.