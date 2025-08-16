"Авито подработка": более 60% поступивших студентов хотят сразу работать

В среднем обучающиеся готовы уделять подработке около пяти часов в день и получать 38 930 рублей в месяц, говорится в результатах исследования платформы

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Более 60% поступивших в этом году студентов вузов, которые хотят подрабатывать, уже начали или собираются выходить на подработку с первого курса. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы "Авито подработка", которое имеется в распоряжении ТАСС.

Результаты опроса показали, что 43% студентов, планирующих искать подработку, уже начали или планируют начать подрабатывать с первого курса. Особенно высок этот показатель среди первокурсников 2025 года: 64% из тех, кто планирует подрабатывать, намерены работать с самого начала обучения. Также четверть опрошенных студентов собираются искать подработку со второго курса, а еще 19% - с третьего.

В целом 76% студентов планируют подрабатывать в новом учебном году. При этом 46% уже имели опыт подработки на момент опроса, а 30% только собираются попробовать.

"Не всегда стремление студентов подрабатывать связано с материальным положением. Даже среди тех, кто оценивает его как очень хорошее, больше половины (55%) студентов уже имеют опыт подработки и планируют продолжать, а еще 23% собираются попробовать впервые. Как показывает исследование, для многих это не вопрос необходимости, а желание самостоятельности, новых знакомств и практического опыта, который пригодится в будущем", - говорит директор "Авито подработки" Сергей Яськин, его слова привели в пресс-службе.

В среднем студенты, планирующие подрабатывать, готовы уделять подработке около пяти часов в день. Чуть больше трети опрошенных (38%), планирующих искать подработку, предпочитают работать 3-4 часа в день, еще 31% готовы уделять подработке 4-6 часов ежедневно. В качестве вознаграждения за временную занятость студенты хотели бы получать в среднем 38 930 рублей в месяц. Самые высокие ожидания у студентов из столицы - в среднем за подработку они ожидают получать 45 502 рублей в месяц.

Какие сферы интересуют студентов

В новом учебном году студенты планируют подрабатывать в таких сферах, как творчество (16%), доставка и логистика (15%), IT-сфера (15%). Еще 13% опрошенных заинтересованы в подработке в сфере образования, например, в качестве репетиторов. Также в пятерку предпочтительных направлений вошла сфера маркетинга, рекламы и PR (11%).

Среди важных факторов при выборе подработки студенты прежде всего выделяют гибкий график (59%), быстроту выплат и прозрачность условий подработки (45%), а также возможность удаленной работы (33%).

По словам директора по доверию и безопасности "Авито" Натальи Юматовой, для студентов, желающих найти подходящую подработку во время учебы, есть несколько ключевых рекомендаций. "Прежде всего, стоит выбирать только проверенные компании, изучать отзывы о них и использовать надежные онлайн-платформы для поиска предложений. Обязательно оформляйте отношения с работодателем официально, чтобы избежать неприятных ситуаций, и не забывайте четко согласовывать условия сотрудничества", - отмечает она.