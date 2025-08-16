Горнякам задерживали выплату зарплаты

КЕМЕРОВО, 16 августа. /ТАСС/. Свыше 500 человек уволились с шахты "Спиридоновская" в Кемеровской области, на которой задерживали выплату заработной платы горнякам. Общая задолженность перед шахтерами составляет 193,4 млн рублей, сообщил ТАСС председатель правительства региона Андрей Панов.

В июне 2025 года министр угольной промышленности Андрей Брижак по итогам встречи с коллективом шахты сообщал, что шахту готовят консервацию из-за сложной ситуации в угольной отрасли. В частности, задержки по выплате заработной платы составляют более месяца. После этого, Панов призвал горняков не ждать, когда задолженность достигнет внушительных размеров, и перейти на работу в другие предприятия, где зарплату платят регулярно. Регион оказывает помощь в трудоустройстве, никто из работников "Спиридоновской" не останется без внимания.

"На текущий момент уведомления о предстоящем сокращении получили 829 работников. Уже уволились 538 человек, из них: по сокращению - 490, по собственному желанию - 48", - сказал Панов.

Он добавил, что обязательства по выплате заработной платы за май исполнены в полном объеме, было перечислено 96,5 млн рублей. Также за июнь было выплачено 22,4 млн рублей за счет отгрузки угля на обогатительную фабрику "Третьяковская". Таким образом, общая задолженность за июнь и июль по всем выплатам составляет 193,4 млн рублей. В настоящее время добыча угля на шахте не ведется, добавил председатель правительства. Началась добыча угля открытым способом, за счет чего собственники предприятия планируют погасить долги.

В Кузбассе в угольной отрасли заняты свыше 110 тыс. человек. В регионе работают более 150 угольных предприятий, где добывается свыше 50% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области.