МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Внедрение искусственного интеллекта во всех классы беспилотных авиационных систем может стать промышленным и нормативным стандартом в России к 2032 году. Об этом ТАСС сообщили в фонде НТИ в кулуарах "Архипелага-2025", который проходит в рамках международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего".

"Сроки перехода к тотальной интеллектуализации озвучили в кулуарах "Архипелага-2025". К 2032 году в России внедрение искусственного интеллекта во все классы беспилотных авиационных систем станет промышленным и нормативным стандартом. <…> Оценку приводят участники обсуждения дорожной карты "Интеллектуальные БАС 2030+", которая подготовлена рабочей группой НТИ и представителями ведущих разработчиков. По словам источников, близких к проектной группе, в 2027 году начнется переход от традиционного программного управления к гибридным моделям управления с участием ИИ-агентов, обученных на данных полетных ситуаций и сценариев критических инцидентов", - сообщили в организации.

В фонде НТИ уточнили, что с 2029 года планируется введение сертификационных требований к ИИ-модулям, работающим в контуре принятия решений БАС. "Уже сейчас ИИ способен брать на себя не только навигацию и предотвращение столкновений, но и анализ аэрометеоусловий, оптимизацию маршрута в реальном времени, адаптацию к непредсказуемым действиям других воздушных объектов и даже координацию в роевой архитектуре", - добавили в организации.

Там отметили, что представители профильных ведомств и промышленных игроков уже подтвердили факт работы над нормативно-правовым механизмом в рамках реализации Стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года. "Таким образом, наличие ИИ-модуля может стать обязательным в любых БАС, которые получат доступ к использованию общего воздушного пространства после 2030 года", - сообщили в фонде.

Международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего" проходит в Сколково с 7 по 17 августа. Форум объединяет ведущих экспертов, разработчиков, производителей и экспортеров из более чем 30 стран.