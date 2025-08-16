"Аэрофлот" приступил к тестированию личного кабинета "Аэрофлот бонус"

О завершении тестирования и восстановлении штатной работы функционала личного кабинета авиакомпания оповестит дополнительно

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" начала тестирование личного кабинета программы "Аэрофлот бонус". Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы авиаперевозчика.

"Аэрофлот" приступил к тестированию работы личного кабинета "Аэрофлот бонус". О завершении тестирования и восстановлении штатной работы функционала личного кабинета авиакомпания оповестит в ближайшее время дополнительно", - говорится в сообщении.

5 августа в компании сообщили, что доступ к личному кабинету программы "Аэрофлот бонус" был временно ограничен в связи с проведением технических работ. При этом ускоренная регистрация в аэропортах и доступ в бизнес-залы предоставлялись участникам программы в обычном режиме.