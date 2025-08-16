Губернатор региона Владислав Кузнецов напомнил, что в Анадыре оптико-волоконная линия есть - проложена была по дну, а на севере автономного округа планируется присоединиться к ВОЛС с Якутией

АНАДЫРЬ, 16 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал планы прокладки новой линии волоконно-оптической связи (ВОЛС) на Чукотку. Об этом речь зашла на его встрече в Анадыре с главой региона Владиславом Кузнецовым.

Губернатор рассказал, как идет работа по развитию кабельного интернета на севере Чукотки. Он напомнил, что в Анадыре оптико-волоконная линия есть - проложена была по дну, а на севере автономного округа планируется присоединиться к ВОЛС с Якутией.

"Надо сделать обязательно", - сказал Путин.

Ранее Кузнецов сообщал, что строительство волоконно-оптической линии связи в арктический Билибинский муниципальный район и городской округ Певек на Чукотке начнется в 2026 году, что позволит обеспечить жителей населенных пунктов устойчивым быстрым интернетом. Билибино и Певек - два удаленных арктических города на Чукотке, до которых можно добраться только по воздуху. В населенных пунктах в общей сложности проживает свыше 8 тыс. человек.