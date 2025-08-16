Кабмин РФ направит более 500 млн руб. на финансирование дороги в Крыму

Средства пойдут на обеспечение строительства трассы через Симферополь, Алушту и Ялту

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Правительство России в 2025 году направит 539,8 млн рублей на опережающее финансирование строительства и реконструкции автодороги регионального значения в Крыму. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе кабмина.

"Средства предназначены для обеспечения строительства трассы 35А-002 (Е-105), идущей через Симферополь, Алушту и Ялту. Они дадут возможность построить первый 25-километровый участок дороги", - отмечается в сообщении.

Государственная субсидия будет направлена в рамках федерального проекта "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", добавили в правительстве.