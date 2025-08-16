10:24 мск ценные бумаги компании замедлили снижение и находились на отметке 67,36 рублей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Акции группы "Аэрофлот" на Московской бирже снижались на почти 3% во время открытия дополнительной торговой сессии выходного дня, свидетельствуют данные торгов. Возможной причиной такой динамики стали подготовленные российской стороной документы для восстановления авиасообщения с США.

По данным площадки на 10:00 мск, акции компании снижались на 2,92%, до 67,25 руб. за акцию.

К 10:24 мск ценные бумаги компании замедлили снижение и находились на отметке 67,36 руб. (-2,76%).

В ночь с пятницы на субботу посол РФ в США Александр Дарчиев сообщил в преддверии пресс-конференции лидеров РФ и США на Аляске о том, что российская сторона подготовила документы для восстановления авиасообщения с США. На данный момент ведется обсуждение.