Вице-президент РЭЦ Алексей Солодов обратился к гостям торжественной церемонии открытия с приветственным словом в формате видеообращения

ШАНХАЙ, 16 августа. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) открыл в Шанхае два магазина розничной торговли под брендом "Сделано в России", передает корреспондент ТАСС.

Вице-президент РЭЦ Алексей Солодов обратился к гостям торжественной церемонии открытия с приветственным словом в формате видеообращения. Он отметил, что Китай остается стратегически важным рынком для российских экспортеров. "С каждым годом растет интерес к нашей продукции, от натуральных продуктов питания до товаров повседневного спроса", - отметил он.

По его словам, задача РЭЦ - обеспечить китайских потребителей исключительно оригинальной и качественной продукцией, которая соответствует высоким стандартам бренда "Сделано в России". Он отметил, что в торговых точках "Сделано в России" представлены продукты, которые сложно найти в обычных магазинах или на крупных торговых платформах.

Площадь двух магазинов в Шанхае составляет 139 и 85 квадратных метров. В них представлен широкий ассортимент товаров - порядка 700 наименований от 60 российских производителей. На полках можно найти кондитерские изделия, консервы, мед, алкогольные и безалкогольные напитки, молочную продукцию, товары для здорового питания, масложировые изделия, парфюмерию и многое другое.

РЭЦ активно расширяет сеть магазинов под брендом "Сделано в России": теперь уже 10 розничных торговых точек работают в Китае.