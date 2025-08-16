Смоленск на протяжении многих лет называют столицей "северного шелка", так как регион всегда был лидером по выращиванию льна, отметил глава Смоленской области Василий Анохин

СМОЛЕНСК, 16 августа. /ТАСС/. Проект по переработке льнотресты для получения как длинного, так и короткого волокна запустит "Товарищество Ильнец" в Смоленской области. Для этого компания нарастит посевы льна в регионе вдвое - до 2,5 тыс. га к 2027 году, сообщил губернатор Василий Анохин после посещения предприятия.

"Для нашего региона стратегически важным является производство именно длинного волокна, поэтому "Товарищество Ильнец" будет делать упор на него. Производство планируется запустить в январе 2026 года. Для обеспечения предприятия собственным сырьем товарищество расширяет площади под посев льна. В планах увеличить их с 1,3 тыс. га до 2,5 тыс. га. к 2027 году", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Анохин напомнил, что Смоленск на протяжении многих лет называют столицей "северного шелка", так как регион всегда был лидером по выращиванию льна. В настоящий момент область продолжает держать курс на возрождение и развитие этой отрасли. В июне на ПМЭФ Смоленская область подписала с ООО "Товарищество Ильнец" соглашение о запуске производства полного цикла переработки льна с объемом инвестиций 800 млн рублей.