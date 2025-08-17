В июне сообщалось, что ведомство просит Арбитражный суд Москвы о взыскании 13 млн рублей с компании

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ требует взыскать 176 млн рублей по серии новых исков к РЖД. Это следует из документа, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Истец в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ОАО "Российские железные дороги". Сумма исковых требований: 176 млн 332 тыс. 827 рублей", - сообщается в документе.

В конце мая военное ведомство уже требовало совокупно по серии исков с РЖД более 30 млн рублей. В июне стало известно, что Минобороны просит Арбитражный суд Москвы о взыскании 13 млн рублей с компании.

31 марта стало известно, что МО РФ подало серию исков к РЖД на общую сумму 90 млн рублей. В Арбитражном суде столицы тогда сообщили ТАСС, что сумма требований по крупнейшему из поданных на тот момент исков министерства составила 34 млн 323 тыс. 707 рублей.