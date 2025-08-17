"Ромир": степень доверия россиян к Telegram в июле снизилась до 19%

При этом столько же выбирают мессенджер как основной источник информации, говорится в исследовании холдинга

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Степень доверия россиян к Telegram в июле 2025 года уменьшилась до 19%, снизившись на 4 процентных пункта (п. п.) по сравнению с июнем. Об этом говорится в результатах исследования холдинга "Ромир" (текст есть у ТАСС).

"Тем не менее как основной источник информации Telegram выбирают все те же 19% россиян, а общая доля тех, кто использует мессенджер для новостей, составила 32%, удерживая свой уровень в течение года, уменьшившись лишь на 1 п. п. в сравнении с предыдущим месяцем", - говорится в сообщении.

Видеохостингу YouTube доверяют 13% россиян, лишь 3% используют его как основной источник информации, и общая доля тех, кто смотрит YouTube для получения новостей, также составила 13%. У "ВКонтакте" сохраняются потери по пользованию соцсетью (-3 п. п. относительно января 2025 года) и в качестве основного источника информации (-1 п. п.). Что касается других популярных платформ, то социальной сети "ВКонтакте" доверяют 12%, показатель не изменился за месяц. Однако, как основной источник информации ее выбирают лишь 5%, а общая доля пользователей составила 18%. Как отмечают эксперты, эти показатели могут претерпеть изменения уже в августе, в связи с выходом нового национального мессенджера Max, который потенциально способен перераспределить доли на рынке информационного потребления.

В целом, онлайн-ресурсы продолжают активно наращивать свое присутствие в информационном пространстве россиян, подчеркнули в "Ромир". Доверие к ним пока ниже, чем к ТВ, но значительно выше, чем к радио - 23%. Что примечательно, онлайн-ресурсы выбирают в качестве основного источника информации 13% россиян (рост на 3 п. п. за месяц), и активно растет доля тех, кто в принципе использует их для получения новостей - в июле 2025 года этот показатель вырос на целых 5 п. п., достигнув 29%. "Это свидетельствует о продолжающемся смещении интересов в сторону цифровых платформ", - говорится в сообщении.

Уровень доверия к телевидению в июле несколько снизился, составив 33% (минус 2 п. п.), однако оно остается основным источником информации для подавляющего большинства - 43%. В целом, доля россиян, использующих телевидение для получения информации, немного выросла и достигла 59%. Радио же, несмотря на свою давнюю историю, продолжает оставаться нишевым источником информации: ему доверяют лишь 13% россиян, и лишь 3% выбирают его в качестве основного источника. Общая доля слушающих радио для получения новостей составила 13%.

Исследование проводилось на базе потребительской панели "Ромир", объединяющей 15 тыс. домохозяйств и 40 тыс. покупателей, репрезентативно представленных по всей России (240 городов с населением свыше 10 тыс. человек).