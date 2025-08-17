Регионы СФО подали заявку в Китае на регистрацию бренда "Большая Сибирь"

Благодаря этому сибирские предприятия и сельхозтоваропроизводители смогут продавать свою продукцию на китайском рынке

НОВОСИБИРСК, 17 августа. /ТАСС/. Межрегиональная ассоциация "Сибирское соглашение", которая представляет регионы Сибири, подала заявку на регистрацию в Китае бренда "Большая Сибирь", сообщил ТАСС председатель исполнительного комитета ассоциации Геннадий Гусельников. Благодаря этому мелкие сибирские предприятия и сельхозтоваропроизводители смогут входить на китайский рынок и продавать свою продукцию.

"Мы подали заявку на регистрацию в Китай, она не вызвала противоречия с их внутренним законодательством. История не быстрая, но можно будет уже начинать с ней работать. Например, представлять, но пока не продавать, свою продукцию под этим брендом на выставках", - сказал Гусельников.

Он подчеркнул, что мелким предприятиям очень сложно получить доступ к огромному китайскому рынку. "Это надо собрать экспортную партию, подготовить ее к продаже, сертифицировать, - отметил Гусельников. - Создание сибирской марки позволит легче входить производителям".

По его словам, регистрация бренда позволит поставлять в Китай большие партии товаров, состоящих из более мелких партий разных производителей. "Мы создаем требования к качеству, работаем над возможностью определять повторяемость товара. У маленьких партий должны быть стандартные характеристики и качество", - пояснил председатель ассоциации.

Межрегиональная ассоциация "Сибирское соглашение" создана в октябре 1990 года для межрегиональной интеграции и социально-экономического развития субъектов РФ. Высший орган - Совет ассоциации, объединяющий руководителей исполнительных и законодательных (представительных) органов власти регионов, входящих в состав МАСС. Текущую работу организует исполнительный комитет МАСС в тесном взаимодействии с аппаратом полномочного представителя президента РФ в СФО.