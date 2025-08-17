Высоко оценили свой уровень в этой сфере 63% опрошенных

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Доля россиян, высоко оценивающих свой уровень финансовой грамотности, в 2025 году достигла 63%, что на два процентных пункта выше, чем в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные ежегодного опроса клиентов и подписчиков банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).

"В этом году 63% респондентов очень высоко оценили свой уровень финансовой грамотности. В 2024 году их число было 61%, в 2023 году - 60%, тогда как в 2022 году - 62%", - отметили в пресс-службе банка, ссылаясь на данные опроса.

Согласно полученным аналитиками данными, в 2025 году 47% участников опроса считают себя уверенными пользователями финансовых сервисов и изредка обращаются за консультациями к специалистам. Еще 16% уверены, что обладают очень высоким уровнем экономической грамотности и регулярно следят за новинками на рынке.

По данным опроса, 29% опрошенных имеют средний уровень финансовой грамотности. В 2024 году этот показатель был на уровне 31%, а в 2023 и 2022 годах - 30%.

Доля тех, кто оценивает свои знания как низкие, составила 8%, что соответствует уровню 2024 года. В 2023 году этот показатель был на уровне 10%.

В опросе приняли участие около 2 тыс. человек.