Кабмин освободил от налога гранты фонда "История Отечества"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Правительство РФ расширило перечень некоммерческих организаций, гранты, премии и призы которых не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

"В перечень включен фонд "История Отечества", деятельность которого связана с популяризацией российской истории в стране и за рубежом, сохранением исторического наследия и традиций народов России, а также поддержкой программ исторического просвещения", - говорится в сообщении кабмина.

В правительстве отметили, что фонд организует различные конкурсные проекты с денежным вознаграждением, в том числе для школьников, студентов, краеведов и учителей. По закону такие призы должны облагаться НДФЛ, однако подписанным постановлением эта норма отменяется для участников проектов фонда, подчеркнули в кабмине.